***SEC* *MIPAZ* *PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2023 09:35
***SEC******MIPAZ******PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
İlgili Fonlar [SEC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Zorunlu Pay Alım Teklifi İçin SPK Başvurusu Sonucu Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu %82,29 oranındaki Milpa Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. paylarının Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Re-Pie
Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması sonucunda
ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, Şirket'in diğer ortaklarına ait payları
satın almak üzere, beheri 1 TL nominal değerli Şirket payı için 8,9002 TL zorunlu pay alım teklifinde
bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna onay verilmesi talebinin olumlu
karşılanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/59 sayılı ve 5 Ekim 2023 tarihli bülteninde
yayınlandığı üzere, karar verilmiştir.
Onaylanan bilgi formu ile fiili pay alım teklifi başvurusunun yapılacağı tarihler bilahare yayınlanacaktır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200605
BIST