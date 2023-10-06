***SEC* *MIPAZ* *PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SEC******MIPAZ******PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [MIPAZ]İlgili Fonlar [SEC]TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarZorunlu Pay Alım Teklifi İçin SPK Başvurusu Sonucu Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu %82,29 oranındaki Milpa Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. paylarının Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Re-PiePortföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması sonucundaortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, Şirket'in diğer ortaklarına ait paylarısatın almak üzere, beheri 1 TL nominal değerli Şirket payı için 8,9002 TL zorunlu pay alım teklifindebulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna onay verilmesi talebinin olumlukarşılanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/59 sayılı ve 5 Ekim 2023 tarihli bültenindeyayınlandığı üzere, karar verilmiştir.Onaylanan bilgi formu ile fiili pay alım teklifi başvurusunun yapılacağı tarihler bilahare yayınlanacaktır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200605BIST