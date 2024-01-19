***SEC* *MIPAZ* *PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SEC******MIPAZ******PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [MIPAZ]İlgili Fonlar [SEC]TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarRe-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("GSYF") olarak, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde ("MİPAZ") sahip olduğumuz ve MİPAZ'ın ödenmiş sermayesinin toplamda 165.341.612,37 TL nominal değerli 165.341.612,37 adet ve %79,46 oranında payını- Enver Çevik'e (%63,32 oranında 131.700.776,37 TL nominal değerli 131.700.776,37 adet),- Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye- (%7,18 oranında 14.935.109 TL nominal değerli 14.935.109 adet),- Kemal Akkaya'ya (%4,31 oranında 8.961.066 TL nominal değerli 8.961.066 adet),- Neslihan Mumcu'ya (%3,95 oranında 8.214.310 TL nominal değerli 8.214.310 adet),- Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (%0,57 oranında 1.180.172 TL nominal değerli 1.180.172 adet) ve- Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu (%0,17 oranında 350.179 TL nominal değerli 350.179 adet) olmak üzereilgili alıcıların GSYF'de sahip oldukları katılma payları karşılığında devredilmesine yönelik yukarıda belirtilen taraflar ile tarafımız arasında 19.01.2024 tarihli Ayni Devir Sözleşmesi akdedilmiştir.Ayni Devir Sözleşmesi kapsamında, devre ilişkin hesaplama kapsamında dikkate alınan MİPAZ hisse fiyatı, kapanış gününden bir iş günü öncesi (18.01.2024) borsa seans kapanış fiyatı olarak dikkate alınmış olup, ilgili MİPAZ iştirak payı karşılığında devralınan GSYF fon katılma paylarının fiyatı ise yine kapanış gününden bir iş günü öncesi (18.01.2024) fon katılma payı fiyatı üzerinden dikkate alınarak toplamda 6.782.312.939,42 TL karşılığında yapılmıştır.Bu kapsamda, Ayni Devir Sözleşmesi'ne istinaden 19.01.2024 tarihinde (bugün), ilgili devir işlemi tamamlanmış olup, toplamda 165.341.612,37 TL nominal değerli 165.341.612,37 adet MİPAZ iştirak payı GSYF tarafından yukarıda belirtilen alıcılara devredilmiş olup, alıcılar yine toplamda 6.782.312.939,42 TL tutarında katılma payını GSYF'ye devretmiştir.Bu kapsamda işlem kapsamında devir işlemleri tamamlanmış ve menkul kıymet transferleri 19.01.2024 tarihi (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır.Saygılarımızla,Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241764BIST