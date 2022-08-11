***SEGYO******FLAP******EMKEL******BOBET******DAPGM******PSGYO******AGYO******EGEPO******ITTFH******YBTAS******IMASM******INTEM******KRSTL******LIDFA******PRKAB******TSKB******SELVA******MEPET******OYLUM******BURVA******GSRAY******ADESE******ENSRI******KLRHO******PAPIL******GRSEL******FORMT******KAPLM******HUNER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ADESE, AGYO, BOBET, BURVA, DAPGM, EGEPO, EMKEL, ENSRI, FLAP, FORMT, GRSEL, GSRAY, HUNER, IMASM, INTEM, ITTFH, KAPLM, KLRHO, KRSTL, LIDFA, MEPET, OYLUM, PAPIL, PRKAB, PSGYO, SEGYO, SELVA, TSKB, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ADESE 1 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E BERKAY BERBEROĞLU 562.542,000ADESE 2 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E HALİL İBRAHİM BALKANLI 1.000.000,000ADESE 3 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E HALİL İBRAHİM BALKANLI 4.306.263,000ADESE 4 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E HALİL İBRAHİM BALKANLI 15.131.788,000AGYO 5 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KÜRŞAT TANER 1.459,000AGYO 6 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KÜRŞAT TANER 19.541,000BOBET 7 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HASAN CEYHAN 20.000,000BURVA 8 BURÇELİK VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E KÜRŞAT TANER 12.501,000DAPGM 9 DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. E ELVAN CEYHAN 1,000EGEPO 10 NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. E BERKAY BERBEROĞLU 32.000,000EMKEL 11 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. E ELVAN CEYHAN 1,000ENSRI 12 ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ELVAN CEYHAN 1,000FLAP 13 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. E ELVAN CEYHAN 26.009,000FORMT 14 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E ELVAN CEYHAN 1,000FORMT 15 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E KÜRŞAT TANER 331,000FORMT 16 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E KÜRŞAT TANER 699.669,000GRSEL 17 GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. E HASAN CEYHAN 25.000,000GSRAY 18 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş E ELVAN CEYHAN 1,000HUNER 19 HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. E ELVAN CEYHAN 1,000IMASM 20 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E BERKAN ÖZKAN 1.201.783,000IMASM 21 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E BERKAY BERBEROĞLU 17.519,000IMASM 22 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E BERKAY BERBEROĞLU 20.000,000IMASM 23 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E BERKAY BERBEROĞLU 20.577,000IMASM 24 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E BERKAY BERBEROĞLU 749.850,000IMASM 25 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E HALİL İBRAHİM BALKANLI 100.000,000IMASM 26 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E HALİL İBRAHİM BALKANLI 1.216.936,000IMASM 27 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E MAŞALLAH DAĞ 74.402,000IMASM 28 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E ZÜLABİDİN ÖZAY 208.422,000IMASM 29 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E ÖZGE İSEN 33.000,000INTEM 30 İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. E ELVAN CEYHAN 1,000ITTFH 31 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E BERKAY BERBEROĞLU 9.000.000,000KAPLM 32 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ELVAN CEYHAN 1,000KLRHO 33 KİLER HOLDİNG A.Ş. E BERKAN ÖZKAN 65.000,000KLRHO 34 KİLER HOLDİNG A.Ş. E BERKAY BERBEROĞLU 130.536,000KLRHO 35 KİLER HOLDİNG A.Ş. E HALİL İBRAHİM BALKANLI 200.000,000KRSTL 36 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ELVAN CEYHAN 40.001,000KRSTL 37 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HASAN CEYHAN 330.000,000LIDFA 38 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E HASAN CEYHAN 55.000,000MEPET 39 MEPET METRO PETROL TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş. E ELVAN CEYHAN 1,000OYLUM 40 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş E KÜRŞAT TANER 250.000,000PAPIL 41 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. E ELVAN CEYHAN 1,000PRKAB 42 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ELVAN CEYHAN 1,000PSGYO 43 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ELVAN CEYHAN 1,738PSGYO 44 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HASAN CEYHAN 0,354SEGYO 45 ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ELVAN CEYHAN 1,000SELVA 46 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E HALİL İBRAHİM BALKANLI 31.786,000TSKB 47 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E KÜRŞAT TANER 134.861,000TSKB 48 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E KÜRŞAT TANER 137.139,000YBTAS 49 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MERCAN AKKAN 0,560YBTAS 50 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MERCAN AKKAN 0,933(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054657BIST