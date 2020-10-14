***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.10.2020 17:46
***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/09/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFHA2027
Nominal Değer (TL)
14.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/10/2020
Vadesi (Gün)
64
İtfa Tarihi
17/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881651
BIST
17:341.186
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 11,72
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.189
En Düşük
1.173
17:347,9083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0108
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
17:349,3115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
17:34484,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,42
|Açılış
|: 484,98
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler17:34
|TRCAS
|5,28
|128.433.981
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.136.351
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.701.252
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|69.272.729
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.654.199
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,81
|5.909.711.315
|% 5,95
|
|TUPRS
|83,55
|2.587.980.215
|% 4,18
|
|ODAS
|3,68
|2.001.131.167
|% 3,66
|
|ZOREN
|3,05
|1.631.794.118
|% 9,32
|
|GARAN
|7,11
|938.207.909
|% 0,28
|
|PETKM
|4,81
|5.909.711.315
|% 5,95
|
|ZOREN
|3,05
|1.631.794.118
|% 9,32
|
|ODAS
|3,68
|2.001.131.167
|% 3,66
|
|EKGYO
|1,90
|699.737.130
|% -0,52
|
|TSKB
|1,17
|300.601.076
|% 2,63
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9056
|7,9083
|% -0,14
|
|Euro
|9,3053
|9,3115
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,2927
|10,3443
|% 0,78
|
|Frank
|8,6330
|8,6850
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1025
|2,1131
|% -0,10
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|15,34
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,44
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|34,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|27,41
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|13,26
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,63
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,08
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,69
|
Seans Raporu
17:34
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