***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.158 0 -16.158Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -16.158 0 75.279Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 80.000 0 0 12.901 5.086 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye20 80.000 0 0 12.901 5.086 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.491 0 -3.491Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -8.606 -4.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.793Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.136 42.056 0 12.920Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.056 42.056 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.920 0 0 12.920Dönem Sonu Bakiyeler80.000 0 0 4.295 899 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -45.463 -3.491 0 43.212Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ28 24.914 45.170 11.609 20.817FAKTORİNG GELİRLERİ24.914 45.170 11.609 20.817Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler21.815 41.758 10.374 19.158İskontolu12.649 25.478 4.796 13.963Diğer9.166 16.280 5.578 5.195Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.099 3.412 1.235 1.659İskontolu2.977 3.228 1.203 1.590Diğer122 184 32 69FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)29 -28.800 -50.490 -13.119 -25.859Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-19.649 -35.965 -10.530 -17.773Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 -358 1.212 -261Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-449 -673 -316 -320İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.946 -12.193 -2.643 -6.894Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.756 -1.301 -842 -611BRÜT KAR (ZARAR)-3.886 -5.320 -1.510 -5.042ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -8.353 -7.430 -4.306 -3.791Personel Giderleri-5.047 -5.205 -2.469 -2.669Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-124 -130 -62 -65Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-3.182 -2.095 -1.775 -1.057Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-12.239 -12.750 -5.816 -8.833DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 11.320 722 7.760 228Bankalardan Alınan Faizler544 12 403 8Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 14 0 -102Kambiyo İşlemleri Karı0 124 0 107Diğer10.776 572 7.357 215KARŞILIK GİDERLERİ32 -2.254 -3.376 -484 -2.521Özel Karşılıklar-1.110 -1.489 -391 -634Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar-1.144 -1.887 -93 -1.887Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)33 -4 -1.152 0 -552Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -1 0 -1Kambiyo İşlemleri Zararı-4 -1.124 0 -551Diğer0 -27 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)-3.177 -16.556 1.460 -11.678BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.177 -16.556 1.460 -11.678SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)34 -314 398 -879 -694Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 -694Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-314 398 -879 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-3.491 -16.158 581 -12.372DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-3.491 -16.158 581 -12.372Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.491 -16.158 581 -12.372Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-8.147 -24.640Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri14.555 30.722Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-28.800 -47.783Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar3.099 3.496Elde Edilen Diğer Kazançlar8.232 397Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 3.088 116Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.047 -5.095Ödenen Vergiler10 -88 -17Diğer36 -3.186 -6.476Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim101.842 477Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış145.685 -7.691Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-177 6.560Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-57.294 1.290Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 -3.346Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)13.628 -91Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)0 3.755Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı93.695 -24.163YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -4.420 -7Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer8 -1.113 -127Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.533 -134FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 126.880Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-63.831 -95.849İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-15.350 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-79.181 31.031Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)8.981 6.734Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 584 584Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 9.565 7.318Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.491 -16.158 581 -12.372DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-4.187 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.187 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-5.234Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 1.047Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.678 -16.158 581 -12.372Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 9.565 0 9.565 163 0 163GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 455 0 455 455 0 455İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 327.287 0 327.287 441.047 0 441.047Faktoring Alacakları275.426 0 275.426 377.597 0 377.597İskontolu Faktoring Alacakları (Net)201.508 0 201.508 302.423 0 302.423Diğer Faktoring Alacakları73.918 0 73.918 75.174 0 75.174Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 61.380 0 61.380 74.947 0 74.947Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -9.519 0 -9.519 -11.497 0 -11.497ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 28.276 458 28.734 24.910 123 25.033MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 1.158 0 1.158 309 0 309YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)9 64.145 0 64.145 63.255 0 63.255CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 88 0 88 97 0 97ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 6.297 0 6.297 7.570 0 7.570DİĞER AKTİFLER12 7.624 0 7.624 7.447 0 7.447ARA TOPLAM444.895 458 445.353 545.253 123 545.376SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)1.250 0 1.250 1.250 0 1.250Satış Amaçlı1.250 0 1.250 1.250 0 1.250Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI446.145 458 446.603 546.503 123 546.626YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 291.810 0 291.810 278.182 0 278.182FAKTORİNG BORÇLARI14 562 0 562 57.856 0 57.856KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 19.814 458 20.272 4.799 123 4.922İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 80.134 0 80.134 143.965 0 143.965GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER17 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR18 3.369 0 3.369 6.439 0 6.439Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.174 0 1.174 1.168 0 1.168Genel Karşılıklar2.100 0 2.100 5.176 0 5.176Diğer Karşılıklar95 0 95 95 0 95CARİ VERGİ BORCU19 467 0 467 787 0 787ERTELENMİŞ VERGİ BORCU11 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 6.777 0 6.777 7.899 0 7.899ARA TOPLAM402.933 458 403.391 499.927 123 500.050SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR43.212 0 43.212 46.576 0 46.576Ödenmiş Sermaye20 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000Sermaye Yedekleri4.295 0 4.295 12.901 0 12.901Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri4.295 0 4.295 12.901 0 12.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler21 899 0 899 5.086 0 5.086Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri22 6.972 0 6.972 6.972 0 6.972Yasal Yedekler2.059 0 2.059 2.059 0 2.059Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.913 0 4.913 4.913 0 4.913Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-48.954 0 -48.954 -58.383 0 -58.383Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı23 -45.463 0 -45.463 -16.327 0 -16.327Dönem Net Kâr veya Zararı-3.491 0 -3.491 -42.056 0 -42.056Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI446.145 458 446.603 546.503 123 546.626Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ5 22.771 0 22.771 30.407 0 30.407ALINAN TEMİNATLAR5 5.743.296 0 5.743.296 2.990.777 0 2.990.777VERİLEN TEMİNATLAR24 0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER25 131.063 0 131.063 103.577 0 103.577Cayılamaz Taahhütler131.063 0 131.063 103.577 0 103.577Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER5 329.599 31.437 361.036 2.434.445 5.332 2.439.777NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.226.729 31.437 6.258.166 5.559.206 5.332 5.564.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864334BIST