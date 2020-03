***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Tarih27/03/2020Saati10:00AdresiBüyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 3. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2019 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. 2019 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yöntim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Erdal ERDEM in istifasının kabülü, 9. 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2020 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Dilek ve temenniler,Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2. 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2019 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tabloları okundu, müzakere ve tasdik edildi. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri kapsamlı ibra edildi. 5. 2019 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek karara bağlandı. 6. Yöntim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Erdal ERDEM in istifası kabul edildi. 7. 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine karar verildi. 8. 2020 yılı Şirket Denetçiliği için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş seçildi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve karara bağlandı.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832783BIST