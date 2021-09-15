***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.09.2021 16:45
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1175 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963952
BIST
17:121.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,80
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
17:128,4461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0145
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
17:129,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0233
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
17:12487,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,27
|Açılış
|: 487,19
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
486,49
BIST En Aktif Hisseler17:10
|OYLUM
|6,27
|20.056.894
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.775.672
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.225.535
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|388.257.713
|% 9,97
|
|DESPC
|12,46
|55.105.832
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.557.850
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.066.268
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.389.612
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.321.608
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,43
|1.116.919.229
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,30
|1.036.126.304
|% 2,44
|
|KRDMD
|6,94
|622.980.461
|% -1,84
|
|ORCAY
|20,14
|554.034.599
|% 5,67
|
|THYAO
|12,23
|527.087.754
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,46
|488.882.088
|% -0,81
|
|MRGYO
|1,12
|154.469.512
|% -3,45
|
|GARAN
|9,43
|1.116.919.229
|% -1,36
|
|ODAS
|1,45
|168.397.859
|% -0,68
|
|KRDMD
|6,94
|622.980.461
|% -1,84
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4430
|8,4471
|% 0,18
|
|Euro
|9,9828
|9,9870
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6544
|11,7129
|% 0,37
|
|Frank
|9,1567
|9,2119
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2440
|2,2553
|% 0,08
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-7,20
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|7,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|7,45
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|3,61
|
|Çeyrek
|781
|798
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,01
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|2,00
|
Seans Raporu
17:10
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17:25
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 22 kaybederek (% -0.89 ) 1, 247
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