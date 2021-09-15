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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.09.2021 16:44



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 76.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1175 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA Basvuru Formu.pdf
EK: 2 SEKFA Ek İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963951


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