***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.09.2021 16:44
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 76.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1175 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA Basvuru Formu.pdf
EK: 2 SEKFA Ek İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963951
BIST
17:111.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
|: 1.434
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1.441
En Düşük
1.420
17:118,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 8,4330
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|Önceki Kapanış
|: 8,4400
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8,4600
En Düşük
8,4156
17:119,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 9,9550
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|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0097
En Düşük
9,9516
17:11487,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
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|Açılış
|: 487,19
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|Önceki Kapanış
|: 489,47
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490,42
En Düşük
486,49
BIST En Aktif Hisseler17:11
|OYLUM
|6,27
|20.056.894
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.775.672
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.225.535
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|388.257.713
|% 9,97
|
|DESPC
|12,46
|55.105.832
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.557.850
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.066.268
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.389.612
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.321.608
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,43
|1.116.919.229
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,30
|1.036.126.304
|% 2,44
|
|KRDMD
|6,94
|622.980.461
|% -1,84
|
|ORCAY
|20,14
|554.034.599
|% 5,67
|
|THYAO
|12,23
|527.087.754
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,46
|488.882.088
|% -0,81
|
|MRGYO
|1,12
|154.469.512
|% -3,45
|
|GARAN
|9,43
|1.116.919.229
|% -1,36
|
|ODAS
|1,45
|168.397.859
|% -0,68
|
|KRDMD
|6,94
|622.980.461
|% -1,84
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4408
|8,4472
|% 0,19
|
|Euro
|9,9851
|9,9901
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6545
|11,7130
|% 0,37
|
|Frank
|9,1536
|9,2087
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2439
|2,2551
|% 0,07
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-9,68
|
|Altın Gr.
|487
|488
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|7,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|3,21
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|1,55
|
|Çeyrek
|780
|797
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|2,23
|