***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2020 17:50
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFHE2015 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 71.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,27
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFHE2015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,97565
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.10.2020
Kayıt Tarihi 13.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
92 gün vadeli 25.000.000-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881656
BIST