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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.01.2021 15:23



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 76.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 87
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH42110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.352.500
İhraç Fiyatı 0,95287
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.352.500

Ek Açıklamalar
87 gün vadeli 31.352.500-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901538


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ARMDA 56,65 10.747.874 % 10,00  
COSMO 10,45 432.184 % 10,00  
RODRG 17,39 16.125.570 % 9,99  
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Altın Gr. 446 446 1,97  
Cumhuriyet 2.971 3.016 27,00  
Tam 2.942 3.017 12,36  
Yarım 1.422 1.459 5,98  
Çeyrek 713 730 2,99  
Gümüş.Ons 25,22 25,26 0,29  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,08  
B. Petrol 56,34 56,34 0,68  
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