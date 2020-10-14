***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2020 17:51
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 11.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881659
BIST
17:501.188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.189
En Düşük
1.173
17:507,9039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
17:509,2995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
17:50485,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,79
|Açılış
|: 485,34
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ESEN
|12,43
|1.144.443
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.467.118
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DNISI
|13,76
|66.463.820
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|69.349.301
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.680.921
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|317.442.709
|% -9,99
|
|PETKM
|4,82
|6.025.515.085
|% 6,17
|
|TUPRS
|83,60
|2.615.687.207
|% 4,24
|
|ODAS
|3,67
|2.034.901.219
|% 3,38
|
|ZOREN
|3,06
|1.669.816.199
|% 9,68
|
|GARAN
|7,14
|970.021.963
|% 0,71
|
|PETKM
|4,82
|6.025.515.085
|% 6,17
|
|ZOREN
|3,06
|1.669.816.199
|% 9,68
|
|ODAS
|3,67
|2.034.901.219
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,91
|705.861.626
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|302.661.734
|% 2,63
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8991
|7,9039
|% -0,19
|
|Euro
|9,2937
|9,2995
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,2935
|10,3451
|% 0,79
|
|Frank
|8,6390
|8,6910
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1016
|2,1121
|% -0,15
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|18,56
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|0,59
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
-
17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
-
17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
-
17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem