***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 130.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Şekerbank T.A.Ş. 129.999.913,29 TRY 99,99Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 26 TRY 0,00Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26 TRY 0,00Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 26 TRY 0,00Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 8,71 TRY 0,00TOPLAM 130.000.000,00 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894589BIST