***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2021 15:23
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Değişken Kupon Ödemeli Finansman Bonosu 01.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 12.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901539
BIST
16:251.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:257,5082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:259,1251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0256
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:25445,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,42
|Açılış
|: 445,41
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ESEN
|23,54
|243.000.772
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|135.902.317
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.723.004
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.155.695
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.227,30
|235.229.212
|% -7,33
|
|SISE
|7,59
|2.850.154.616
|% 3,97
|
|TSKB
|1,93
|1.762.464.847
|% 6,63
|
|THYAO
|12,92
|1.032.306.649
|% 1,73
|
|GARAN
|10,55
|941.356.091
|% 0,48
|
|KOZAL
|119,40
|937.089.487
|% -0,58
|
|TSKB
|1,93
|1.762.464.847
|% 6,63
|
|SISE
|7,59
|2.850.154.616
|% 3,97
|
|SKBNK
|1,62
|387.948.037
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|526.251.775
|% -1,20
|
|PETKM
|5,35
|914.385.830
|% 2,29
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4956
|7,5006
|% 0,22
|
|Euro
|9,1141
|9,1247
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,1508
|10,2017
|% 0,60
|
|Frank
|8,3882
|8,4387
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9901
|2,0001
|% 0,07
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|13,20
|
|Altın Gr.
|448
|448
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.954
|3.028
|24,04
|
|Yarım
|1.428
|1.465
|11,63
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,11
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|0,82
|
Seans Raporu
16:17
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-
16:31NUGYO
Yüzde 5.95 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 993 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 62 artarak (% 0.63 ) 1, 690
-
16:30ESEN
Yüzde 9.81 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 615, 958 adet işlem
-
16:29GEDZA
Yüzde 6.60 oranında artışla 31.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 112 adet işlem
-
16:28AKSA
Yüzde 4.44 oranında artışla 14.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 169, 467 adet işlem