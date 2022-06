***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 110.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 0,01 TRY 110.000.000,00 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Şekerbank T.A.Ş. 109.999.926,63 TRY 99,99Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 22,00 TRY 0,00Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22,00 TRY 0,00Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 22,00 TRY 0,00Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 7,37 TRY 0,00TOPLAM 110.000.000,00 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040400BIST