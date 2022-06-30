***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2022 16:55
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 110.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 0,01 TRY 110.000.000,00 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Şekerbank T.A.Ş. 109.999.926,63 TRY 99,99
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 22,00 TRY 0,00
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22,00 TRY 0,00
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 22,00 TRY 0,00
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 7,37 TRY 0,00
TOPLAM 110.000.000,00 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040400
BIST
16:482.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,50
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:4816,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0539
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:4817,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0273
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:48974,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,47
|Açılış
|: 974,46
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:48
|BMSCH
|10,89
|118.697.713
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.775.147
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.920.873
|% 9,87
|
|GESAN
|42,70
|251.720.290
|% 9,43
|
|MERIT
|31,92
|19.994.679
|% 8,28
|
|LIDFA
|11,34
|30.995.265
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.625.027
|% -9,98
|
|BERA
|14,48
|502.594.254
|% -8,99
|
|ULUSE
|206,00
|19.447.250
|% -7,50
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,64
|4.164.989.050
|% 1,00
|
|SISE
|21,44
|2.901.311.718
|% 3,68
|
|EREGL
|27,08
|1.466.002.548
|% 2,03
|
|KRDMD
|11,36
|1.119.821.664
|% 1,79
|
|ASELS
|23,06
|1.065.857.937
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,68
|972.407.666
|% 5,93
|
|TSKB
|2,02
|318.707.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|671.194.311
|% 1,40
|
|ODAS
|2,86
|428.352.473
|% -1,38
|
|SISE
|21,44
|2.901.311.718
|% 3,68
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6831
|16,6921
|% 0,32
|
|Euro
|17,3879
|17,4150
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,2247
|20,3261
|% 0,54
|
|Frank
|17,3953
|17,5001
|% 0,20
|
|Riyal
|4,4347
|4,4569
|% 0,27
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,35
|
|Altın Gr.
|975
|975
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.495
|6.592
|-49,00
|
|Yarım
|3.179
|3.223
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,29
|