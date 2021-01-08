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***SEKFK* *ATLFA* *VAKVK* *GARAN* *QNBFB* *OYYAT* *BRKT* *TFNVK* *ISFAK* *YKBNK* *ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

08.01.2021 17:49



***SEKFK******ATLFA******VAKVK******GARAN******QNBFB******OYYAT******BRKT******TFNVK******ISFAK******YKBNK******ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ODEA, ATLFA, OYYAT, GARAN, TFNVK, BRKT, VAKVK, ISFAK, SEKFK, QNBFB, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Odea Bank A.Ş. ODEA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFODEA32113 98.353.000 08.01.2021 05.03.2021 12.01.2021
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK32114 10.000.000 08.01.2021 23.03.2021 12.01.2021
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD32124 100.000.000 08.01.2021 11.03.2021 12.01.2021
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRAN32169 483.270.000 08.01.2021 11.03.2021 12.01.2021
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVK32131 650.000.000 08.01.2021 24.03.2021 12.01.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT32146 125.000.000 08.01.2021 05.03.2021 12.01.2021
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK32157 375.000.000 08.01.2021 25.03.2021 12.01.2021
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA42119 355.250.000 08.01.2021 08.04.2021 12.01.2021
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK42122 28.533.900 08.01.2021 02.04.2021 12.01.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK42148 75.030.000 08.01.2021 30.04.2021 12.01.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42137 657.200.000 08.01.2021 02.04.2021 12.01.2021


İlgili Şirketler [ODEA, ATLFA, OYYAT, GARAN, TFNVK, BRKT, VAKVK, ISFAK, SEKFK, QNBFB, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898454


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Yarım 1.425 1.463 -16,06  
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Gümüş.Ons 25,83 25,86 -1,34  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,30  
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