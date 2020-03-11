***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.03.2020 17:00
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK72020
Nominal Değer (TL)
33.442.500
Vade Başlangıç Tarihi
11/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/03/2020
Vadesi (Gün)
121
İtfa Tarihi
10/07/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827120
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0511
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05328,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,85
|Açılış
|: 328,43
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|136.430.188
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.664.615
|% 19,91
|
|DEVA
|9,94
|158.678.790
|% 19,90
|
|CRFSA
|7,11
|107.927.201
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.093.201
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.088.817
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.689.241
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.731.052
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.150.726.140
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|960.728.251
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.394.627
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|351.887.791
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|301.995.162
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|222.536.329
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|301.995.162
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|163.361.084
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.539.654
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|166.344.876
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9873
|8,0274
|% 0,76
|
|Frank
|6,5958
|6,6355
|% 1,11
|
|Riyal
|1,6461
|1,6544
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-0,56
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,89
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,21
|36,21
|-1,01
|