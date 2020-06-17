***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.06.2020 17:18
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/04/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK92028
Nominal Değer (TL)
13.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/06/2020
Vadesi (Gün)
93
İtfa Tarihi
18/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851630
BIST
17:56110.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,00
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:566,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:567,7044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0076
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:56380,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 380,74
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,89
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|10,23
|82.737.566
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|224.074.414
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.292.334
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.140.954
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|DAGHL
|9,17
|8.841.558
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.586.048
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|80.447.818
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.866.219
|% -9,80
|
|ECILC
|6,35
|1.026.524.343
|% 4,10
|
|GARAN
|8,13
|743.499.250
|% -0,97
|
|ASELS
|31,96
|724.599.126
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,90
|492.779.751
|% -1,55
|
|THYAO
|12,46
|439.821.350
|% -0,88
|
|IEYHO
|0,85
|378.468.332
|% -5,56
|
|SKBNK
|1,36
|391.600.386
|% 6,25
|
|EKGYO
|1,90
|492.779.751
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,81
|192.792.251
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,60
|291.915.007
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5736
|8,6166
|% -0,13
|
|Frank
|7,1667
|7,2099
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8213
|1,8304
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,89
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.488
|6,80
|
|Tam
|2.539
|2.553
|3,20
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|3,40
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|-0,10
|
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