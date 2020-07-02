***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
02.07.2020 17:32
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
19/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFKK2012
Nominal Değer (TL)
16.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
02/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/07/2020
Vadesi (Gün)
127
İtfa Tarihi
06/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854195
BIST
17:22117.012
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 1.697,26
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:226,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:227,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:22391,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,51
|Açılış
|: 391,44
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|188.052.897
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.615.824
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.076.673
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.671.187
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.773.439
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|AKMGY
|37,54
|14.809.998
|% -5,96
|
|ULAS
|5,13
|4.783.998
|% -5,35
|
|CEOEM
|4,36
|96.151.152
|% -4,39
|
|GARAN
|8,38
|1.173.818.062
|% 0,96
|
|ISFIN
|4,31
|899.306.788
|% 3,61
|
|KARSN
|3,30
|884.790.335
|% 8,20
|
|SISE
|5,89
|774.467.997
|% 5,75
|
|THYAO
|12,27
|774.084.928
|% -0,24
|
|IEYHO
|1,02
|376.579.577
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,08
|704.817.097
|% 2,97
|
|KARSN
|3,30
|884.790.335
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,78
|428.006.738
|% 4,09
|
|ISFIN
|4,31
|899.306.788
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5477
|8,5906
|% 0,36
|
|Frank
|7,2307
|7,2743
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,58
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.554
|7,70
|
|Tam
|2.609
|2.621
|7,80
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|3,80
|
|Çeyrek
|634
|642
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,01
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|0,70
|