***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 26/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıEdanur ABDÜLKADİROĞLU43999221Rabia ABDÜLKADİROĞLU44001797Tedbirin uygulanacağı son tarih 25/09/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852955BIST