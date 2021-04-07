***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 14:03
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924179
BIST
14:311.403
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,11
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:318,1819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0537
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:319,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0729
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:31455,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,36
|Açılış
|: 455,67
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:31
|CEOEM
|6,60
|40.622.003
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|125.966
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.910.788
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.559.843
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.202.027
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.569.255
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|BJKAS
|9,36
|728.383.240
|% 2,86
|
|THYAO
|12,82
|583.555.686
|% 0,47
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,41
|543.303.397
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,15
|251.806.485
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,14
|108.407.835
|% 0,88
|
|TSKB
|1,37
|128.223.251
|% -0,72
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1756
|8,1819
|% 0,66
|
|Euro
|9,7258
|9,7434
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,2725
|11,3290
|% 0,53
|
|Frank
|8,7676
|8,8204
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1743
|2,1852
|% 0,55
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-8,71
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|0,40
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Seans Raporu
14:31
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