***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2023 11:31
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121492
BIST
13:055.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -30,46
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
13:0518,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
13:0520,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0374
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
13:051.117,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.117,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler13:05
|BVSAN
|54,75
|344.281.941
|% 9,98
|
|GRSEL
|16,37
|22.685.599
|% 7,70
|
|ERCB
|123,50
|143.059.264
|% 7,39
|
|ALFAS
|264,00
|579.229.138
|% 5,60
|
|ASTOR
|51,60
|1.766.292.362
|% 5,31
|
|COSMO
|90,10
|52.330
|% -6,83
|
|DESA
|52,15
|3.806.073
|% -4,92
|
|EREGL
|41,16
|4.796.144.202
|% -4,23
|
|DOBUR
|49,10
|10.281.612
|% -4,10
|
|EKIZ
|17,00
|71.476
|% -4,01
|
|EREGL
|41,16
|4.796.144.202
|% -4,23
|
|ISCTR
|14,45
|2.294.810.981
|% 1,76
|
|KRDMD
|21,30
|2.043.212.244
|% 1,91
|
|ASELS
|57,85
|1.559.525.387
|% -0,69
|
|YKBNK
|11,77
|1.477.492.865
|% 0,34
|
|ADESE
|1,68
|263.892.264
|% 6,33
|
|ISCTR
|14,45
|2.294.810.981
|% 1,76
|
|YKBNK
|11,77
|1.477.492.865
|% 0,34
|
|EREGL
|41,16
|4.796.144.202
|% -4,23
|
|IHLAS
|0,92
|91.441.340
|% 1,10
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9613
|18,9650
|% 0,07
|
|Euro
|20,1009
|20,1079
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6651
|22,7788
|% 0,60
|
|Frank
|20,3046
|20,4269
|% 0,44
|
|Riyal
|5,0365
|5,0618
|% 0,06
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|2,62
|
|Cumhuriyet
|7.548
|7.662
|27,00
|
|Tam
|7.584
|7.635
|5,00
|
|Yarım
|3.705
|3.736
|2,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.868
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|0,01
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,37
|