***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2023 12:07
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223477
BIST
'
16:587.818
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -36,94
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:5828,9320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0197
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:5831,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1136
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:581.896,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,29
|Açılış
|: 1.896,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:56
|IZFAS
|11,11
|121.613.764
|% 10,00
|
|ATATP
|97,90
|256.835.603
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.778.687
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|668.725.939
|% 9,92
|
|EKOS
|43,82
|883.345.463
|% 9,77
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.425.016
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.971.070
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|9.174.744
|% -9,94
|
|OTTO
|290,25
|3.759.477
|% -9,93
|
|THYAO
|251,50
|5.467.525.655
|% 0,10
|
|TUPRS
|151,10
|3.209.539.061
|% 0,80
|
|YKBNK
|19,50
|3.087.829.466
|% -4,51
|
|ASTOR
|104,50
|2.441.665.277
|% 2,96
|
|AKBNK
|35,16
|2.378.886.592
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,42
|1.755.936.629
|% 0,54
|
|YKBNK
|19,50
|3.087.829.466
|% -4,51
|
|ISCTR
|22,04
|2.172.829.783
|% -2,74
|
|ODAS
|9,95
|850.558.135
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,79
|381.804.675
|% -0,62
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9228
|28,9335
|% 0,07
|
|Euro
|31,2402
|31,2599
|% 0,40
|
|Sterlin
|36,3144
|36,4965
|% 0,33
|
|Frank
|32,9485
|33,1469
|% 0,14
|
|Riyal
|7,6909
|7,7294
|% 0,07
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|910,19
|912,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,97
|982,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,46
|75,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,15
|2.035,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11GLCVY
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 658 adet işlem
-
17:10SAFKR
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 29.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 069, 100 adet işlem
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 14 kaybederek (% -0.54 ) 8, 425
-
17:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
17:09XU100
Endeks 7, 816 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 61, 764.00 milyon TL de