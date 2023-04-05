***SEKFK* *DOAS* *KRONT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SEKFK******DOAS******KRONT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DOAS, KRONT, SEKFK06.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDOGUS OTOMOTIV DOAS 9,090909 8,1818181SEKER FIN. KIR. SEKFK 0,1969407 0,1772466Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaKRON TEKNOLOJI KRONT 200,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132101BIST