***SEKFK* *FROTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.04.2024 09:11
***SEKFK******FROTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FROTO, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FROTO.E Pay Başına Brüt Temettü: 43,3 TL Teorik Fiyat: 1175,7 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SEKFK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3 TL Teorik Fiyat: 17,08 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269392
BIST
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11:549.686
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 66,82
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:5432,0662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0504
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:5434,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1303
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
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35,0239
En Düşük
34,6182
11:542.407,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,57
|Açılış
|: 2.407,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
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2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ODINE
|75,35
|405.161.959
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.809.157
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|277.430.548
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|699.415.750
|% 9,98
|
|PASEU
|61,30
|101.001.510
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|10.567.170
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.459,00
|162.607.304
|% -5,51
|
|GENIL
|60,55
|135.583.675
|% -4,95
|
|MARTI
|4,34
|59.797.432
|% -3,77
|
|THYAO
|310,25
|5.486.027.747
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,94
|2.379.741.592
|% 1,41
|
|YKBNK
|30,34
|1.753.503.521
|% 0,46
|
|TUPRS
|178,50
|1.679.983.542
|% -0,67
|
|EREGL
|41,66
|1.345.188.371
|% 0,68
|
|ISCTR
|12,94
|2.379.741.592
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,79
|502.733.743
|% 0,70
|
|EKGYO
|10,27
|872.977.932
|% 3,95
|
|YKBNK
|30,34
|1.753.503.521
|% 0,46
|
|HALKB
|16,19
|801.077.196
|% 7,57
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0597
|32,0672
|% 0,16
|
|Euro
|34,8661
|34,8769
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,5427
|40,7459
|% 0,53
|
|Frank
|35,4653
|35,6431
|% 0,25
|
|Riyal
|8,5690
|8,6120
|% 0,67
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,76
|27,79
|% 0,66
|
|Platin
|937,71
|939,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,61
|1.011,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,32
|90,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,09
|2.335,39
|% 0,66
|