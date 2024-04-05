***SEKFK* *FROTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SEKFK******FROTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler FROTO, SEKFK08.04.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaFORD OTOSAN FROTO 43,3 38,97SEKER FIN. KIR. SEKFK 0,3 0,27Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268567BIST