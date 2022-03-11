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***SEKFK* *HALKB* *DYBNK* *YATVK* *TEBNK* *QNBFB* *ISMEN* *YKBNK* *CAGFA* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

11.03.2022 17:42
***SEKFK* *HALKB* *DYBNK* *YATVK* *TEBNK* *QNBFB* *ISMEN* *YKBNK* *CAGFA* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***SEKFK******HALKB******DYBNK******YATVK******TEBNK******QNBFB******ISMEN******YKBNK******CAGFA******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CAGFA, TEBNK, YATVK, HALKB, QNBFB, ISMEN, DYBNK, VAKBN, SEKFK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF52219 22.700.000 11.03.2022 18.05.2022 15.03.2022
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK52212 1.388.815.478 11.03.2022 20.05.2022 15.03.2022
- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS72213 80.000.000 10.03.2022 07.07.2022 15.03.2022
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62230 520.000.000 11.03.2022 10.06.2022 15.03.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK62245 237.800.000 11.03.2022 03.06.2022 15.03.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD52233 769.000.000 11.03.2022 09.05.2022 15.03.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK62216 96.970.000 11.03.2022 14.06.2022 15.03.2022
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB62222 177.274.904 11.03.2022 10.06.2022 15.03.2022
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK62229 45.000.000 11.03.2022 10.06.2022 15.03.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK62234 611.200.000 11.03.2022 17.06.2022 15.03.2022


İlgili Şirketler [CAGFA, TEBNK, YATVK, HALKB, QNBFB, ISMEN, DYBNK, VAKBN, SEKFK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009555


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