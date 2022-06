***SEKFK* *HALKB* *GRFIN* *FNCLL* *QNBFB* *SEKFA* *ATAYM* *ISMEN* *AKDFA* *YKBNK* *TATGD* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ATAYM, ISMEN, HALKB, QNBFB, GRFIN, FNCLL, AKDFA, VAKBN, SEKFA, SEKFK, YKBNK, TATGD]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ATAYM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAM82223 30.000.000 10.06.2022 31.08.2022 14.06.2022- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD82255 195.910.000 10.06.2022 09.08.2022 14.06.2022- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL92229 578.250.000 10.06.2022 09.09.2022 14.06.2022- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK92226 408.200.000 10.06.2022 02.09.2022 14.06.2022- Garanti Finansal Kiralama A.Ş. GRFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSGRFK62313 132.500.000 10.06.2022 16.06.2023 14.06.2022- Turkcell Finansman A.Ş. FNCLL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEF92216 200.000.000 10.06.2022 09.09.2022 14.06.2022- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN92223 26.000.000 10.06.2022 14.09.2022 14.06.2022- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB92211 101.256.504 10.06.2022 09.09.2022 14.06.2022- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH92214 15.842.000 10.06.2022 02.09.2022 14.06.2022- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK82219 13.500.000 10.06.2022 26.08.2022 14.06.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK92215 520.150.000 10.06.2022 02.09.2022 14.06.2022- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Tahvil / Bond