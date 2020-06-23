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***SEKFK* *HURGZ* *DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

23.06.2020 11:45
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK******HURGZ******DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [DOCO, HURGZ, SEKFK]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DO-CO 17 24/06/2020
HURRIYET GZT. 21 24/06/2020
SEKER FIN. KIR. 15 24/06/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852450


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 139,50 232.268 % 9,93  
DGKLB 2,48 39.155.750 % 9,73  
ULAS 4,51 6.698.667 % 9,20  
SAMAT 2,32 15.816.170 % 8,92  
UZERB 5,74 181.350 % 8,51  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5435 8,5864 % 0,39  
Frank 7,2249 7,2684 % 0,43  
Riyal 1,8225 1,8316 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 2,03  
Altın Gr. 387 387 0,64  
Cumhuriyet 2.512 2.526 3,30  
Tam 2.578 2.590 3,40  
Yarım 1.256 1.267 1,70  
Çeyrek 630 634 0,80  
Gümüş.Ons 17,82 17,85 0,08  
Gümüş Gr. 3,92 3,92 0,02  
B. Petrol 43,38 43,38 0,30  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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