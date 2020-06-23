***SEKFK* *HURGZ* *DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
23.06.2020 11:45
***SEKFK******HURGZ******DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [DOCO, HURGZ, SEKFK]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DO-CO 17 24/06/2020
HURRIYET GZT. 21 24/06/2020
SEKER FIN. KIR. 15 24/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852450
BIST
11:38115.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 800,97
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:386,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:387,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:38386,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,64
|Açılış
|: 386,92
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|DGKLB
|2,48
|39.155.750
|% 9,73
|
|ULAS
|4,51
|6.698.667
|% 9,20
|
|SAMAT
|2,32
|15.816.170
|% 8,92
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|TSPOR
|7,97
|461.308.110
|% -5,12
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|630.074.054
|% 5,10
|
|TSPOR
|7,97
|461.308.110
|% -5,12
|
|GARAN
|8,53
|329.163.371
|% 0,12
|
|TCELL
|16,66
|310.501.734
|% 1,59
|
|ODAS
|2,18
|297.304.113
|% 2,83
|
|KARSN
|2,68
|630.074.054
|% 5,10
|
|ALBRK
|1,69
|238.542.165
|% 3,05
|
|ODAS
|2,18
|297.304.113
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,95
|237.410.424
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,37
|159.058.410
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5435
|8,5864
|% 0,39
|
|Frank
|7,2249
|7,2684
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,03
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|3,30
|
|Tam
|2.578
|2.590
|3,40
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,70
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|0,02
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,30
|