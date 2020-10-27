***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 12:29
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK
Açıklamalar Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak Şekerbank Taş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884296
BIST
17:111.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:118,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1077
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:119,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1443
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:11501,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,89
|Açılış
|: 501,33
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:09
|OSMEN
|22,00
|1.052.169
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.173.972
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.662.619
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.968
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,06
|1.900.472.686
|% 7,29
|
|GARAN
|6,86
|964.065.659
|% 1,33
|
|RTALB
|51,20
|890.467.363
|% 3,39
|
|SISE
|6,40
|835.094.642
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|805.790.806
|% 8,19
|
|TSKB
|2,06
|1.900.472.686
|% 7,29
|
|SKBNK
|1,85
|805.790.806
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|522.224.727
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,71
|386.196.891
|% 9,62
|
|YKBNK
|2,14
|476.912.697
|% 2,39
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1817
|8,1845
|% 1,25
|
|Euro
|9,6803
|9,6897
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,6305
|10,6838
|% 1,27
|
|Frank
|8,9796
|9,0337
|% 1,25
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 1,11
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,19
|41,19
|0,36
|
Seans Raporu
17:09
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17:16ALBRK
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17:14ACSEL
Yüzde -9.39 oranında düşüşle 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 161, 981 adet işlem
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17:12SAMAT
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 506 adet işlem
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17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, SISE