***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2020 09:17
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Taş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847929
BIST
12:05106.833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.312,05
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:056,8195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8199
En Düşük
6,7931
12:057,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:05380,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,61
|Açılış
|: 380,85
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.091
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.601.625
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.456.525
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.426.254
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.570.044
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|890.177
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,84
|567.771.665
|% 1,90
|
|EKGYO
|1,57
|459.617.627
|% 6,80
|
|GARAN
|7,93
|440.091.109
|% 1,41
|
|GSRAY
|3,53
|385.483.861
|% 4,13
|
|ASELS
|30,78
|334.538.155
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,57
|459.617.627
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|385.483.861
|% 4,13
|
|YKBNK
|2,35
|167.896.019
|% 1,29
|
|TSKB
|1,14
|74.186.049
|% 3,64
|
|CEMAS
|1,22
|75.635.758
|% 6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4352
|8,4775
|% 0,46
|
|Frank
|7,0858
|7,1284
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8104
|1,8194
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|6,97
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.496
|22,50
|
|Tam
|2.541
|2.565
|15,50
|
|Yarım
|1.240
|1.252
|11,30
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,05
|
|B. Petrol
|37,89
|37,89
|0,05
|