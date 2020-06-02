***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2020 09:19
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Taş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848409
BIST
12:07108.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.022,44
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:076,8031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0069
|Açılış
|: 6,8410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7950
12:077,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:07380,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 380,89
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
379,70
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.121.233
|% 9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.643.016
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|KENT
|480,50
|3.962.969
|% -9,71
|
|RTALB
|21,52
|50.378.049
|% -7,80
|
|DAGHL
|7,04
|1.103.363
|% -5,88
|
|ASELS
|32,88
|673.464.360
|% 3,07
|
|EKGYO
|1,69
|467.407.660
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|384.762.269
|% 1,00
|
|THYAO
|12,68
|314.749.490
|% -0,63
|
|TUPRS
|90,60
|234.132.974
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,69
|467.407.660
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,29
|102.712.981
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,59
|165.402.162
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,41
|147.329.354
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,71
|42.900.997
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5235
|8,5663
|% 0,53
|
|Frank
|7,0772
|7,1199
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8082
|1,8172
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|0,72
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.504
|-4,60
|
|Tam
|2.537
|2.569
|-12,40
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|-2,30
|
|Çeyrek
|619
|629
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,29
|39,29
|0,97
|