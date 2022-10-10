***SEKFK* *KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.10.2022 18:29
***SEKFK******KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KMPUR, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KMPUR.E ve SEKFK.E paylarında 11/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070274
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6144
En Düşük
18,5467
18:0518,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0583
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0877
En Düşük
18,0194
18:05998,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 998,28
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
998,63
En Düşük
994,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5721
|18,5822
|% 0,03
|
|Euro
|18,0167
|18,0362
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,4809
|20,5836
|% -0,00
|
|Frank
|18,5147
|18,6262
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-26,75
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.703
|6.781
|0,00
|
|Yarım
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,95
|95,95
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, COSMO, YAPRK, KMPUR, MEGAP, MEGAP, KTSKR, SAYAS, HUNER, CRFSA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INFO, KIMMR, MARTI
-
17:59
DOKTA, TRCAS, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında