***SEKFK* *OSMEN* *BAYRK* *FONET* *DOGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
19.04.2022 18:15
***SEKFK******OSMEN******BAYRK******FONET******DOGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAYRK, SEKFK, DOGUB, FONET, OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK), Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK), Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. (DOGUB), Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 20/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
AYGÜN KAZAK
14351051
FATMA DİŞBUDAK
43420593
ZÜBEYDE USLU
41756232
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/05/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022149
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0201
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0314
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05920,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -10,97
|Açılış
|: 920,41
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
919,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6487
|14,6565
|% 0,14
|
|Euro
|15,8119
|15,8237
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,9842
|19,0794
|% -0,03
|
|Frank
|15,3769
|15,4696
|% -0,35
|
|Riyal
|3,8951
|3,9146
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-25,92
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-10,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,32
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,81
|