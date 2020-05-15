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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

15.05.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu ekte pdf. olarak yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845508


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 10,89 1.319.484 % 10,00  
METAL 1,43 320.635 % 10,00  
TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
ISATR 377.300,00 377.300 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3545 8,3964 % 0,29  
Frank 7,0567 7,0992 % -0,25  
Riyal 1,8243 1,8335 % -0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 -10,31  
Altın Gr. 382 382 -4,56  
Cumhuriyet 2.458 2.504 -15,40  
Tam 2.530 2.569 -15,80  
Yarım 1.235 1.256 -7,80  
Çeyrek 617 628 -3,90  
Gümüş.Ons 17,03 17,05 0,42  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,07  
B. Petrol 35,34 35,34 2,84  
Seans Raporu
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