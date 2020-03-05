***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
05.03.2020 19:58
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2020
Karar Sayısı
2020/020-2020/021
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin
- Faaliyet Raporu,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu
sorumluluk beyanları ekte pdf. olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824701
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0366
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1249
En Düşük
6,0635
18:056,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0784
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8576
En Düşük
6,7574
18:05327,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 6,88
|Açılış
|: 326,81
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
327,14
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8842
|7,9237
|% 1,12
|
|Frank
|6,4178
|6,4564
|% 1,43
|
|Riyal
|1,6236
|1,6317
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|24,46
|
|Altın Gr.
|326
|326
|5,68
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|50,83
|50,83
|-0,30
|