***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186Yeni Bakiye23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.033 -208 -4.616 51 -6.806Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50 50Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)23 0 0 0 616 0 0 0 0 0 0 0 616Kar Dağıtımı23 4.296 -180 -4.116 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.296 -180 -4.116 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 0 151 0 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 77.699FAKTORİNG GELİRLERİFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİ77.699Finansal Kiralama Gelirleri48.305Faaliyet Kiralaması Gelirleri29.394FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -90.752Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-42.854Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-3.360İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-39.870Verilen Ücret ve Komisyonlar-4.668BRÜT KAR (ZARAR)-13.053ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -29.759Personel Giderleri-8.430Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-225Genel İşletme Giderleri-21.104BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-42.812DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 141.188Bankalardan Alınan Faizler187Türev Finansal İşlemler Karı403Kambiyo İşlemleri Karı120.109Diğer20.489KARŞILIK GİDERLERİ33 -5.146Özel Karşılıklar-4.808Diğer-338DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -102.330Türev Finansal İşlemlerden Zarar-153Kambiyo İşlemleri Zararı-101.808Diğer-369NET FAALİYET KARI (ZARARI)-9.100BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.100SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 4.535Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi13 4.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-4.565DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-4.565Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 51Ana Ortaklık Payları-4.616Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) -0,09200000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) -0,09200000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-15.696Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri65.032Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-95.159Elde Edilen Diğer Kazançlar38.646Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 733Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-8.430Diğer-16.518Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-769Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış26.912Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.995Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.777Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.873Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.281Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-23.501Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-16.465YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-22.874Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.889Diğer-25Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-17.010FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit835.645Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-794.550Kiralamaya İlişkin Ödemeler-633Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit40.462Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-106Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.881Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.782Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.663Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-4.565DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.241Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-2.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-267Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler567Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.806Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP