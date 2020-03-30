***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2020 tarihinde yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması4 - 2019 dönem karı/zararı hakkında görüşülerek karar alınması5 - İlgili mevzuat uyarınca 2020 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi8 - 2020 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi9 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi10 - 2019 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2020 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi11 - 2019 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi12 - Temenni ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019_SEKFK_Genel_kurul_toplanti_tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 2019_SEKFK_Genel_kurul_hazir_bulunlar_listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarGenel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve ekleri ile hazır bulunanlar listesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833327BIST