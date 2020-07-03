***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
03.07.2020 17:06
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 240.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 02.07.2020 tarih ve 40/829 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854418
BIST
17:48115.742
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.165,86
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:486,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:487,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:48392,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,79
|Açılış
|: 392,00
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.292.115
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.936.146
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|60.219.261
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.344.820
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,65
|26.345.116
|% -8,61
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|25,06
|12.892.251
|% -5,72
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|THYAO
|11,92
|1.013.307.288
|% -2,77
|
|KARSN
|3,47
|818.922.665
|% 5,15
|
|GARAN
|8,19
|811.149.029
|% -2,03
|
|ODAS
|2,59
|795.861.263
|% 1,57
|
|ALBRK
|1,84
|736.040.871
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,62
|701.966.603
|% 8,00
|
|ALBRK
|1,84
|736.040.871
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,04
|709.995.102
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,06
|354.899.490
|% 3,92
|
|ODAS
|2,59
|795.861.263
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5364
|8,5792
|% 0,20
|
|Frank
|7,2395
|7,2831
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8260
|1,8352
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,00
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|3,70
|
|Tam
|2.612
|2.625
|3,80
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|1,90
|
|Çeyrek
|634
|643
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,76
|
Seans Raporu
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