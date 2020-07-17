***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
17.07.2020 13:02
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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03/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 240.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 02.07.2020 tarih ve 40/829 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
83.926.500 TL olarak 16.07.2020 tarihinde SPK tarafından onaylanan ihraç tavanı ile ilgili ihraç belgesi ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860219
BIST
15:19118.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -15,45
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
15:196,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
15:197,8415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
15:19398,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,19
|Açılış
|: 398,51
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,70
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|18,93
|108.296.138
|% 6,23
|
|ALCTL
|20,02
|47.682.933
|% 5,20
|
|ARENA
|16,99
|4.136.146
|% 2,97
|
|ATEKS
|14,13
|5.355.071
|% 2,69
|
|AGYO
|2,36
|8.977.290
|% 2,61
|
|AYEN
|6,08
|13.343.149
|% -4,10
|
|DMSAS
|6,07
|20.379.198
|% -3,04
|
|BRYAT
|81,90
|22.681.612
|% -2,90
|
|ATLAS
|1,79
|8.020.248
|% -2,72
|
|BRMEN
|1,82
|3.204.603
|% -2,67
|
|SASA
|14,17
|1.259.544.706
|% 8,00
|
|GARAN
|7,94
|738.205.310
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,30
|693.090.090
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,74
|501.607.942
|% 4,87
|
|ASELS
|32,62
|431.965.412
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,30
|693.090.090
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,74
|501.607.942
|% 4,87
|
|TSKB
|1,26
|127.136.264
|% -0,79
|
|IHLGM
|1,81
|169.121.142
|% -0,55
|
|GARAN
|7,94
|738.205.310
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5836
|8,6267
|% -0,01
|
|Frank
|7,2638
|7,3075
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8239
|1,8330
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,24
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.611
|11,40
|
|Tam
|2.668
|2.679
|11,70
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|5,70
|
|Çeyrek
|649
|656
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,01
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,26
|