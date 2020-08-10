***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
10.08.2020 17:48
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 02.07.2020 tarih ve 40/829 sayılı kararı ile onaylanan 240.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, 52.517.300 TL olarak 05.08.2020 tarihinde SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve eki ile Başvuru Formu ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867311
BIST
17:421.077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 16,01
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:427,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:428,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0763
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:42480,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,88
|Açılış
|: 480,03
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:42
|QNBFL
|129,80
|35.384.304
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.812.099
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.065.362
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|287.658
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.445
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,09
|2.450.961.628
|% 7,74
|
|EKGYO
|1,98
|1.555.600.738
|% 1,02
|
|GARAN
|6,61
|877.207.368
|% 0,46
|
|GUSGR
|5,62
|791.360.310
|% 2,55
|
|KARSN
|2,94
|585.843.235
|% 8,49
|
|EKGYO
|1,98
|1.555.600.738
|% 1,02
|
|KARSN
|2,94
|585.843.235
|% 8,49
|
|KRDMD
|2,74
|467.467.631
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,38
|195.480.371
|% 2,22
|
|GUSGR
|5,62
|791.360.310
|% 2,55
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3107
|7,3157
|% 0,34
|
|Euro
|8,6021
|8,6089
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,5351
|9,5829
|% 0,51
|
|Frank
|7,9594
|8,0074
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9422
|1,9519
|% 0,20
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|29,23
|29,26
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,23
|