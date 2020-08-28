***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde, 50.000.000.-TL ( Elli Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 22/06/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç tavanı başvurumuz 27/08/2020 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871602BIST