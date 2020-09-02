***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 02.07.2020 tarih ve 40/829 sayılı kararı ile onaylanan 240.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, 38.556.200 TL olarak 28.08.2020 tarihinde SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve eki ile Başvuru Formu ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872978BIST