***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
02.09.2020 16:36
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 02.07.2020 tarih ve 40/829 sayılı kararı ile onaylanan 240.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, 38.556.200 TL olarak 28.08.2020 tarihinde SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve eki ile Başvuru Formu ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872978
BIST
16:331.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:337,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:338,7464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0314
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:33463,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,99
|Açılış
|: 463,69
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,42
BIST En Aktif Hisseler16:33
|FENER
|31,02
|685.477.619
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.586.647
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.363.790
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.982.514
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,66
|151.523.447
|% -9,02
|
|ULAS
|2,72
|6.208.850
|% -5,56
|
|SISE
|6,20
|766.937.543
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,48
|737.975.258
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|685.477.619
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,37
|666.505.065
|% 8,71
|
|ASELS
|16,75
|579.885.372
|% -0,48
|
|GSRAY
|3,48
|737.975.258
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|666.505.065
|% 8,71
|
|EKGYO
|1,76
|281.146.307
|% 0,00
|
|PETKM
|3,95
|550.452.572
|% -0,25
|
|IHLAS
|0,92
|115.597.384
|% 8,24
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3831
|7,3872
|% 0,27
|
|Euro
|8,7418
|8,7464
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,8146
|9,8639
|% -0,13
|
|Frank
|8,0627
|8,1112
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,27
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-20,36
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-7,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-11,08
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-5,35
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,68
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|45,68
|45,68
|0,10
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3 kaybederek (% -0.25 ) 1, 219
-
16:47XU100
Endeks 1, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 9, 625.00 milyon TL de
-
16:47SEKUR
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 203, 861 adet işlem
-
16:46FONET
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 10.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 093, 290 adet işlem
-
16:41ULAS
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 105 adet işlem