***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/08/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 07.12.2023 tarih ve 76/1664 sayılı toplantısında 1.000.000.000 TL nominal tutarlı onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224674BIST