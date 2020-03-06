***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.03.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.03.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 06.03.2020Ek AçıklamalarŞirketimizce yurt içinde 200 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 06.03.2020 tarih ve 2714 karar sayısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825018BIST