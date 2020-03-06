***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.03.2020 17:40
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.03.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 06.03.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizce yurt içinde 200 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 06.03.2020 tarih ve 2714 karar sayısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825018
BIST
17:29109.718
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -2.096,65
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:296,1026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,0890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:296,9242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0551
|Açılış
|: 6,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:29329,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,86
|Açılış
|: 329,86
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.471.762
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.874.664
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|2.581.220
|% 14,71
|
|ARMDA
|21,90
|1.346.357
|% 12,89
|
|VAKKO
|6,17
|182.573.788
|% 11,57
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,72
|16.773.166
|% -9,06
|
|DOCO
|468,40
|2.136.547
|% -9,05
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,20
|1.018.064.839
|% -4,36
|
|ASELS
|29,70
|627.748.292
|% -1,92
|
|EREGL
|8,92
|425.817.871
|% 1,94
|
|GARAN
|9,98
|371.236.334
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,43
|298.602.069
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|298.602.069
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|249.557.395
|% -3,27
|
|KARSN
|1,86
|196.900.142
|% -2,62
|
|THYAO
|11,20
|1.018.064.839
|% -4,36
|
|EKGYO
|1,43
|127.987.609
|% -2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9149
|7,9545
|% 0,17
|
|Frank
|6,5063
|6,5455
|% 1,08
|
|Riyal
|1,6199
|1,6280
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|9,41
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,69
|
|Yarım
|1.049
|1.077
|13,39
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|-1,87
|