***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.06.2020 16:31
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına ilişkin SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.06.2020
Ek Açıklamalar
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde, 50.000.000.-TL ( Elli Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurumuz Emlak VKŞ tarafından 22/06/2020 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852501
BIST
16:31116.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 810,30
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:316,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:317,7725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0639
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:31388,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,57
|Açılış
|: 388,85
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,85
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.783.027
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.789
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.256.013
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.778.480
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.620.688
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,72
|637.962.488
|% -8,10
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.591.079
|% 2,06
|
|KARSN
|2,75
|956.392.049
|% 7,84
|
|PETKM
|4,19
|939.454.500
|% 1,70
|
|GARAN
|8,52
|680.843.453
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,72
|637.962.488
|% -8,10
|
|SKBNK
|1,43
|574.692.713
|% 6,72
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.591.079
|% 2,06
|
|KARSN
|2,75
|956.392.049
|% 7,84
|
|ODAS
|2,16
|600.797.227
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,95
|452.340.469
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5328
|8,5756
|% 0,27
|
|Frank
|7,2377
|7,2813
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|6,32
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.532
|8,60
|
|Tam
|2.584
|2.596
|8,90
|
|Yarım
|1.259
|1.270
|4,40
|
|Çeyrek
|632
|636
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,06
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,22
|
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