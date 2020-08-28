***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.08.2020 17:03
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.08.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 28.08.2020
Ek Açıklamalar
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde, 50.000.000.-TL ( Elli Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 22/06/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç tavanı başvurumuz 27/08/2020 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hukuki İnceleme Raporu.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871603
BIST
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|RALYH
|6,49
|20.372.059
|% 10,00
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|METUR
|2,75
|4.617.851
|% 10,00
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|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
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|IZMDC
|26,06
|38.043.343
|% 9,96
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|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|87,70
|44.749.931
|% -6,20
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|OYLUM
|3,23
|37.379.675
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,04
|1.041.150.913
|% 3,40
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|PETKM
|4,04
|942.456.584
|% -1,22
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|GARAN
|6,90
|931.757.026
|% -1,29
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|ZOREN
|2,83
|776.303.803
|% 5,20
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|TUPRS
|83,15
|670.244.575
|% -0,60
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|KRDMD
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|% 3,40
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|ZOREN
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|776.303.803
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|PETKM
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|942.456.584
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|EKGYO
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|AKENR
|1,96
|284.998.041
|% 0,51
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|16:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3357
|7,3428
|% -0,19
|
|Euro
|8,7160
|8,7256
|% 0,28
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|Sterlin
|9,7322
|9,7810
|% 0,64
|
|Frank
|8,0729
|8,1216
|% 0,27
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|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% -0,08
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|16:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.958
|1.958
|28,28
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,11
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|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,15
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