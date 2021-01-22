***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.01.2021 17:12
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.01.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 22.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 200.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' na yaptığı başvuru, SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/69 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903953
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
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|Önceki Kapanış
|: 1.552
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1.556
En Düşük
1.526
18:057,4032
En Yüksek
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|: 0,48%
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|Açılış
|: 7,4100
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|Önceki Kapanış
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7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0402
|Açılış
|: 9,0100
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|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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En Düşük
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18:05439,91
En Yüksek
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|: -0,73%
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|Açılış
|: 439,91
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|Önceki Kapanış
|: 443,16
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445,28
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3987
|7,4032
|% 0,48
|
|Euro
|9,0086
|9,0155
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0645
|10,1150
|% -0,26
|
|Frank
|8,3154
|8,3655
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9638
|1,9736
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-16,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,57
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