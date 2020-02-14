***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.11.2019 tarih ve 65/1454 karar sayısı ile onaylanan 218.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme metni ve tek metin ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819156BIST