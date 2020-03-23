***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
23.03.2020 17:33
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.03.2020 15:06:40 tarihinde yapılan bildirimin düzeltme bildirimidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.03.2020 tarih ve 2714 karar sayısı ile 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan güncellenen İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831500
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
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86.587
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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6,6094
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 315,83
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329,96
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5341
|7,5719
|% -0,95
|
|Frank
|6,6353
|6,6752
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7395
|1,7482
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|54,35
|
|Altın Gr.
|327
|327
|11,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,14
|13,19
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,76
|2,77
|0,11
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|B. Petrol
|26,55
|26,55
|-0,43
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