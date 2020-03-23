***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.03.2020 15:06:40 tarihinde yapılan bildirimin düzeltme bildirimidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.03.2020 tarih ve 2714 karar sayısı ile 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan güncellenen İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831500BIST