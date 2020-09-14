***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
14.09.2020 12:11
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/08/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.09.2020 tarih ve 56/1121 karar sayısı ile 125.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874916
BIST
12:191.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
12:197,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
12:198,8912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0368
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
12:19468,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,72
|Açılış
|: 468,95
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler12:17
|MERKO
|3,85
|63.101.198
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.170.003
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|49.549.630
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|ISGSY
|8,63
|29.355.907
|% -9,16
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|FORMT
|3,61
|75.192.219
|% -7,67
|
|CRDFA
|5,04
|16.097.146
|% -7,01
|
|KRDMD
|3,17
|999.099.253
|% 3,26
|
|PETKM
|4,33
|657.132.839
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,08
|380.412.523
|% 0,93
|
|FENER
|39,58
|244.329.052
|% -0,80
|
|ASELS
|16,77
|219.930.336
|% 0,84
|
|IHLAS
|1,08
|380.412.523
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,17
|999.099.253
|% 3,26
|
|PETKM
|4,33
|657.132.839
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|146.907.970
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,35
|188.796.836
|% 4,91
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4922
|7,4950
|% 0,30
|
|Euro
|8,8833
|8,8868
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,6050
|9,6532
|% 0,75
|
|Frank
|8,2214
|8,2709
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9915
|2,0015
|% 0,27
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,38
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|8,33
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|4,03
|
|Çeyrek
|750
|767
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|39,50
|39,50
|-0,33
|